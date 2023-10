Em causa está o Fórum Bizfeira, que vai decorrer na cidade e no qual se vão procurar soluções para a escassez de recursos humanos.

30 Outubro 2023, 19h45

O Fórum Bizfeira vai ocorrer sob o mote “empresas procuram pessoas”, no qual se vai procurar criar sinergias entre países. O evento vai contar com a presença do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, que vai abordar a temática “oportunidades de cooperação entre São Tomé e Príncipe, Portugal e Santa Maria da Feira”.

Agendado para dia 9 de novembro, o fórum vai ter lugar no Grande Auditório do Europarque, em Santa Maria da Feira. Em discussão vão estar, durante toda a tarde, diversas perspetivas de abordagem à escassez de recursos humanos, em busca por uma resposta conjunta da sociedade.

Na sequência, Patrice Trovoada e o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, vão assinar um manifesto de interesse, de forma a dar continuidade às relações institucionais já existentes entre Santa Maria da Feira e São Tomé e Príncipe e também às relações colaborativas entre o tecido empresarial de Santa Maria da Feira e de São Tomé e Príncipe.

O evento conta com nomes bem conhecidos do espaço público, como são os casos de Paulo Portas e Luís Marques Mendes, por exemplo.