Primeiro painel de instrumentos curvo do mundo é da Bosch e tem mão portuguesa

A Oi fechou no Brasil o terceiro trimestre de 2018 com prejuízo líquido consolidado de 1.336 milhões de reais (cerca de 311 milhões de euros)70 vezes superior ao prejuízo que a empresa teve no mesmo trimestre de 2017, e que foi de 19 milhões de reais (4,42 milhões de euros). Mas no acumulado do ano continua com lucros.