Primo do ministro do Ambiente demitiu-se após nomeação. Carlos Martins desconhecia relação familiar

Armindo dos Santos Alves, primo do ministro do Ambiente, Carlos Martins, demitiu-se esta quarta-feira, naquela que é a primeira saída fruto de relações familiares no Governo de António Costa. O jornal online “Observador” revela que fonte oficial do Ministério, afirma que “o ministro do Ambiente não sabia da existência desta relação familiar” e que, depois de analisada a situação, “o adjunto Armindo Alves apresentou hoje a sua demissão”.

Armindo dos Santos Alves, tinha sido nomeado pelo secretário de Estado do Ambiente como seu adjunto no gabinete em setembro de 2016, conforme indica o despacho publicado em “Diário da República”.

As relações familiares no Governo de António Costa ganharam maior dimensão na última semana, quando o jornal online indicou que o número de relações familiares no Governo envolve um total de 50 pessoas e 20 famílias, e também um ex-casal.

No último sábado numa entrevista à rádio “TSF” e ao “Dinheiro Vivo”, o primeiro-ministro, António Costa, desvalorizou as contas feitas ao número de socialistas com relações familiares no Govern, referindo que isso, por si só, não era motivo para deixar de nomear alguém.

“Não posso aceitar esse critério de que alguém só porque é familiar mais próximo ou remoto de um membro do Governo ou militante do PS que isso signifique incapacidade para o exercício de uma função num gabinete”, afirmou António Costa.