Principais emissores continuam longe de cumprir metas climáticas

As maiores empresas emissoras de carbono do mundo estão longe de se alinhar com o Acordo do Clima de Paris, segundo um relatório do grupo de investidores ‘Climate Action 100+’. No topo da lista das empresas menos cumpridoras estão as petrolíferas Exxon, Saudi Aramco e BP, avança a “Reuters”.

A Climate Action 100+, cujos 575 membros administram 54 biliões de dólares (45,2 milhões de euros) em ativos, foi criada em 2017 com o objetivo de incentivar as empresas responsáveis ​​pela maior parte das emissões poluentes a reduzi-las e a fornecer relatórios periódicos sobre o impacto ambiental.

Se somadas e tratadas como um país, as empresas – incluindo as principais petrolíferas como Exxon, Saudi Aramco e BP, bem como a Unilever – seriam o terceiro maior emissor, atrás dos Estados Unidos e China, segundo o ‘Climate Action 100+’.

O relatório divulgado pelo grupo usa um sistema de alertas para mostrar como cada uma das 159 empresas atua numa variedade de indicadores e métricas sobre o ambiente. Nenhuma das empresas revelou totalmente como pretendem atingir os seus objetivos de se tornarem completamente “limpas” até 2050, revela o relatório, incluindo o estabelecimento de metas de curto e médio prazo.

Irritados com o ritmo lento das mudanças em algumas empresas, os principais investidores deram o seu parecer às resoluções dos acionistas para este ano, de forma a ser utilizado em assembleias gerais anuais, onde exigem melhores e mais informações sobre os planos de cada empresa.

O ‘benchmark Climate Action 100+ Net Zero Company’ mostra que há “uma necessidade urgente de maior ação corporativa e maior ambição em acelerar a economia líquida zero e garantir um futuro seguro e viável”, disse Mindy Lubber, presidente da ‘Climate Action 100+’.

Embora 83 das empresas avaliadas tenham anunciado a meta de atingir o valor líquido zero até 2050, cerca da metade desses compromissos não abrange todo o escopo das suas emissões. Enquanto 107 empresas estabeleceram metas de médio prazo, apenas 20 atenderam a todos os critérios de avaliação e, dos 75 para definir metas de curto prazo, apenas oito o fizeram.

Apenas seis empresas se comprometeram a alinhar os seus gastos de capital com as suas metas de redução de longo prazo, e nenhuma até agora se comprometeu a alinhá-los com a meta do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius.

No planeamento de cenários para os riscos e oportunidades decorrentes das mudanças climáticas, apenas 10% das empresas incluem o cenário de 1,5 graus em todas as suas operações.

Ainda que 139 empresas considerem as mudanças climáticas ao nível do conselho de administração, apenas um terço das avaliadas vincula explicitamente a remuneração dos executivos às suas metas de redução de emissões.