Príncipe alemão vende castelo de Marienburg por um valor simbólico: um euro

Príncipe Ernst August de Hanover demorou 14 anos para tomar uma decisão sobre a venda do castelo Marienburg, na Alemanha. Hoje, o jovem de 35 anos rendeu-se e decidiu vender, por preço simbólico, o magnífico palácio de Marienburg, a residência oficial da dinastia, no estado da Baixa Saxónia, na Alemanha por um euro.

A coroa alemã explicou que a venda aconteceu porque o príncipe não queria continuar a investir na preservação do palácio. “Foi uma decisão de grande importância para minha família”, admitiu o príncipe quando anunciou a venda do palácio. “Encontrámos uma boa solução que permitirá que o palácio e seu inventário sejam preservados para o público”, explicou.

O novo proprietário do palácio será a empresa LIemak Inmobilien, uma subsidiária da Klosterkammer, que se comprometeu a financiar os custos de renovação da grande residência, estimado em quase 30 milhões de euros, embora haja especialistas que dizem que para evitar o castelo de tornar-se uma ruína para ser gasto mais de 60 milhões.

Ernst August, que admitiu não ter mais fundos para continuar a investir no palácio, viu-se forçado a leiloar tesouros artísticos do palácio, em 2005, venda que lhe rendeu 44 milhões de euros. O jovem também lançou programas culturais que atraíram mais de 200 mil visitantes por ano, mas o sucesso não impediu que o majestoso palácio se deteriorasse ainda mais.

A compra do esplêndido prédio e os caros planos para renová-lo, foram criticados pelos partidos da oposição. “Os planos do governo são absolutamente absurdos”, denunciou o especialista em orçamento de Green, Stefan Wenzel. De acordo com a lei de proteção de monumentos, os proprietários são responsáveis ​​pela preservação de edifícios históricos.

Mas o Ministério da Cultura defendeu a decisão de adquirir o palácio. “Marienburg é um monumento cultural e um lugar de recordação de grande importância para a identidade estatal da Baixa Saxónia”, disse o ministro Björn Thümler (CDU). “O palácio é um dos monumentos mais importantes da Baixa Saxónia.”