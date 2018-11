Prisão de menores acolhidos pelo Estado aumentou 85%

O número de jovens à guarda do Estado que cometem crimes subiu 85% no ano de 2017, facto que está relacionado com o sistema de proteção receber jovens cada vez mais velhos e com mais problemas de comportamento, segundo revela a edição do “Jornal de Notícias” desta segunda-feira, 20 de novembro, com base no relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento (CASA).

No último ano, 48 jovens “foram internados em centros educativos visando a respetiva educação para o direito face ao cometimento de atos de ilícito penal”, refere o documento. Dos 2.875 menores que deixaram o sistema de acolhimento e proteção, 984 tinham problemas de comportamento (mais 13%) e 403 eram toxicodependentes ou consumiam drogas de forma esporádica (mais 15%), que no ano de 2016, respetivamente.

No ano passado, 94 jovens com mais de 12 anos viviam numa das seis casas de acolhimento, uma subida de 31% em relação a 2016. Por outro lado, entraram no sistema 2.202 menores (menos 8%) e saíram 2.875 (mais 14%). A faixa etária com o maior número de acolhimento de crianças e jovens é entre os 15 e 17 anos, existindo 903 crianças com menos de cinco anos.

As crianças e jovens passam em média 3,6 anos no sistema de acolhimento. Contudo, o número continua a diminuir: em 2008, eram 3.128 e no último ano apenas 246, menos de um décimo.