Private Banking do Santander Totta reconhecido pela Global Finance

O Private Banking do Santander foi eleito pela revista Global Finance como o melhor em Portugal, no âmbito dos The World’s Best Private Banks Awards for 2019, que distinguem os melhores modelos de negócio de banca privada do mundo, anunciou o banco.

“A Global Finance analisou a performance das várias entidades no seu mercado local, entre julho de 2017 e junho de 2018, tendo em conta os números apresentados e os seus modelos de negócio”, diz o comunicado, acrescentando que a revista “consultou ainda as opiniões de analistas, executivos e outros membros da indústria de Banca Privada”.

A publicação explica que os vencedores são “os bancos que melhor atendem às necessidades específicas dos Clientes de elevado património, ao mesmo tempo que procuram melhorar, preservar e transmitir a sua riqueza”. E acrescenta que “nem sempre são as maiores instituições, mas sim as melhores – as que têm as qualidades que os indivíduos melhor classificam quando escolhem uma instituição para gerir o seu património”.

Em Portugal, a área de Private Banking do banco liderado por António Vieira Monteiro registou entre julho de 2017 e junho de 2018, um crescimento de 19% nos ativos sob gestão.