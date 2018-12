Probe.ly levanta mais de meio milhão de euros em nova ronda de financiamento

A Probe.ly levantou mais de meio milhão de euros numa nova ronda de financiamento. Lançada em 2017, na Bright Pixel, atua como uma sonda sobre a aplicação web, detetando vulnerabilidades ou problemas de segurança, que depois de corrigidas poderão evitar acessos não autorizados que tenham a intenção de modificar, destruir ou revelar informação sensível.

O potencial da sua solução, desenvolvida a pensar nas pequenas e médias empresas, permitiu levantar até ao momento 1,250 milhão de euros.

Esta startup, que desenvolve um produto de segurança informática para aplicações web, fechou agora uma ronda ‘seed’ no valor de 550 mil euros com o objetivo de expandir a base de clientes e desenvolver uma nova versão do produto. Com esta ronda, Busy Angels, Novabase e Shilling Capital juntam-se aos investidores da empresa de cibersegurança.

Com presença em nove países e cerca de 20 clientes, a equipa pretende agora mudar o foco. “Durante este primeiro ano estivemos a desenvolver e a validar o nosso produto junto do mercado e agora pretendemos investir mais no desenvolvimento do negócio”, explica Nuno Loureiro, fundador e CEO da Probe.ly. Para isso, irá duplicar a equipa até meados de 2019.