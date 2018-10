“Problema do Real Madrid chama-se Cristiano Ronaldo”, dizem em Espanha

Afinal, a culpa da má fase do Real Madrid não é de Julen Lopetegui, mas sim de… Cristiano Ronaldo. Esta é pelo menos a visão transmitida no jornal “El País”, num artigo publicado esta segunda-feira, 22 de outubro, no qual é analisada a situação vivida pelo clube madrileno.

O ex-treinador do Futebol Clube do Porto é o 12º na ‘era’ de Florentino Perez como presidente do clube e cujo lugar encontra-se em risco. De resto, após a derrota com o Levante no último fim-de-semana (que deixou o Real Madrid no 7º lugar a quatro pontos do FC Barcelona, com quem joga no próximo domingo) Julen Lopetegui teve uma reunião de emergência com o Florentino Perez, tendo ficado acordado que ficaria no cargo pelo menos até ao jogo da Liga dos Campeões, desta terça-feira, frente ao Viktoria Plzen.

No entanto, segundo o “El País” o grande problema dos ‘merengues’ prende-se com a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus. Uma transferência que custou ao Real a perda de uma média de 50 golos por temporada, sendo esse o principal desafio que o clube enfrenta.

Um facto que talvez tenha levado Zinedine Zidane a antecipar a sua saída no final da época e com o qual Julen Lopetegui não tem conseguido lidar, da mesma forma que na Catalunha será uma tarefa ‘hercúlea’ a de quem tiver de orientar um Barcelona sem Leonel Messi.

Depois de não ter conseguido contratar Neymar, para “tapar a cratera” deixada pelo jogador português, Florentino Perez está agora preocupado em encontrar um sucessor para Lopetegui, que de acordo com o “El País” não teve “a capacidade de avaliar que com CR7 estavam prestes a ‘voar’ 50 golos anuais”, de tão “fascinado” que ficou com a proposta do Real Madrid, que o fez abandonar a seleção espanhola na véspera de se estrear no mundial da Rússia.

Também o processo de escolha dos treinadores é apontado como um factor problemático no clube madrileno. Com 15 anos de ‘Florentismo’, o “El País” diz que ainda não é possível traçar um perfil ideal de treinador para o Real Madrid, falando nos antigos onze treinadores que passaram pelo clube, como são os casos dos portugueses Carlos Queiroz e José Mourinho.