Problemas com a nova atualização do Windows 10 continuam

Desde que foi lançada a atualização de outubro do Windows 10 que têm aparecido vários ‘bugs’ que até já fizeram com que a empresa parasse temporariamente a distribuição para resolver alguns dos problemas mais graves, como o apagamento involuntário de ficheiros. A empresa assumiu que, mesmo nesta versão, ainda havia problemas que não estavam resolvidos.

Agora foram descobertos mais alguns – que embora não sejam tão graves como o apagamento de ficheiros – podem causar alguma frustração nos utilizadores, como o facto de que a instalação desta atualização faça, em certos casos, com que o Windows Media Player deixe de funcionar e impedir que os utilizadores utilizem o cursor para passar certos tipos de vídeos para a frente ou para trás.

Outro problema que afeta alguns utilizadores que instalaram a atualização 1809 é a impossibilidade de definir as associações de ficheiros (indicar que programa abre um determinado tipo de ficheiro com uma certa extensão) corretamente em aplicações de 32 bits. Por exemplo, vários utilizadores reportaram que não conseguem definir o Notepad como o programa por defeito para ser aberto quando se dá dois cliques em ficheiros ‘.txt’.

Tal como aconteceu nos problemas anteriores, desconhece-se qual é a razão para que isto aconteça, visto que definir que aplicação abre que ficheiro não é uma funcionalidade nova que tenha sido introduzida com esta atualização.

Existem ainda outros problemas que não estão relacionados directamente com esta novidade, mas que podem surgir após a sua instalação como o de um novo ‘driver’ para os chips gráficos da Intel que deixam de ter a capacidade de reproduzir áudio através de HDMI, USB-C ou DisplayPort.

A Microsoft também está a impedir os utilizadores com o iCloud versão 7.7.027 de instalar a atualização por causa de incompatibilidades não especificadas do software da Apple com a versão 1809 do Windows. Podem também surgir problemas com drives de rede que deixam de ficar disponíveis automaticamente depois de fazer login num computador com Windows actualizado e o browser Edge pode deixar de funcionar em computadores com GPU AMD HD 2000 ou HD 4000. A AMD deixou de atualizar o software para estes dispositivos e a Microsoft também está a impedir os utilizadores com gráficas que tenham estes GPU de actualizarem os seus sistemas operativos.