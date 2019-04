Problemas nos routers podem vir a causar pequenos ‘apagões’ no mês de maio

No próximo mês de maio, a internet irá sofrer um pequeno “apagão” que impedirá o acesso de milhares de pessoas à rede. O evento, conhecido como ‘Dia 768k’, já é esperado há algum tempo pelas operadoras, e deverá afetar os clientes que utilizam equipamentos de rede mais antigos, segundo o portal informático “ZDnet”.

O que é o ‘Dia 768k’?

O ‘Dia 768k’ é uma “sequência” ou “evolução” de um evento que ficou conhecido como o ‘Dia 512k’, que 12 de agosto de 2014 provocou “apagão” na internet mundial causando milhões de prejuízos financeiros.

Essa falha geral na internet ocorreu quando os routers ficaram sem espaço para armazenar a tabela de roteamento BGP (protocolo de roteamento de dados utilizado pela maior parte dos routers do mundo). Essa tabela contém os endereços IPv4 de todas as redes de internet conhecidas no mundo, e é utilizada pelos routers para ligarem os utilizadores aos sites que desejem.

Acontece que em 2014, a maioria dos routers utilizavam um sistema de alojamento TCAM (ternary content-addressable memory), que permitia um limite máximo de 512 mil endereços alojados (daí o nome ‘512k’).

Quando a 12 de agosto de 2014 a operadora de internet Verizon adicionou 15 mil novas rotas BGP à tabela, isso fez com que os routers sofressem problemas de memória, fazendo com que fossem abaixo sempre que tentavam fazer uma leitura ou aceder a qualquer tipo de arquivo.

Alguns analistas especializados neste setor, como Aaron A. Glenn (engenheiro de rede na AAGICo em Berlim) e Jim Troutman (Diretor da Northern New England Neutral Internet Exchange) estimam que o Dia 768k deve acontecer num determinado dia de maio, quando o número de endereços alojados ultrapassar os 768 mil endereços reais.

Apesar da preocupação, nenhum dos dois especialistas acredita que esse dia venha a causar tantos problemas quanto aqueles que ocorreram no ‘Dia 512k’. Isro porque, ao contrário de 2014, as operadoras já se prepararam para este evento.