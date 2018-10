Produção automóvel em Portugal cresce 101,5% em setembro

Portugal produziu em setembro 30.248 veículos automóveis ligeiros e pesados, sendo que, de acordo com os números da ACAP – Associação Automóvel de Portugal e comparando com o período homólogo de 2017, registou-se um crescimento de 101,5%

Os automóveis ligeiros de passageiros foram os que sofreram um maior crescimento ao nível da produção, seguidos dos veículos comerciais ligeiros. Já a produção de veículos pesados registou uma forte queda, tal como já havia sucedido em meses anteriores.

Quanto ao total produzido nos primeiros nove meses de 2018, registou-se um crescimento de 87,3 por cento, correspondendo a 219.792 unidades fabricadas.

De acordo com a ACAP, os números referentes aos primeiros nove meses de 2018 confirmam “a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 97,1 por cento dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, tendo as exportações registado um crescimento acumulado de 111,0% em termos homólogos”.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 90,2 por cento – com a Alemanha (21,4%), França (14,6%), Itália (11,9%) e Espanha (10,1%) no topo do ranking.