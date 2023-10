Em 2022 foram produzidos 935,6 gigawatt hora de energia elétrica na Madeira.

28 Outubro 2023, 10h30

A produção de energia elétrica atingiu, em 2022, o valor mais elevado desde 2012, indicam os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

Em 2022 foram produzidos 935,6 Gigawatt hora (GWh) mais 5,3% face ao ano anterior.

Do total produzido 72,2% teve origem térmica, 15,2% origem eólica, 9,2% origem hídrica e 3,4% origem fotovoltaica.

Nos primeiros nove meses de 2023 verificou-se uma subida de 2,2% na produção de energia elétrica face ao período homólogo.

Foram produzidos nos primeiros nove meses do ano 695,5 GWh, sendo que se registou um aumento de 9% na produção de eletricidade através de fontes térmicas e uma subida de 8,6% na fotovoltaica. Já as fontes hídrica e eólica tiveram uma descida de 17,9% e de 15,1%.

As fontes térmicas aumentaram o seu peso no total da produção de eletricidade de 66,3% para 70,7% e as fontes renováveis caíram de 33,7% para os 29,3%, nos primeiros nove meses do ano.

O gás natural como fonte para a produção de energia elétrica teve um peso no total produzido que passou de 16% para 12,1%, e caiu 22,8% face ao período homólogo.

Já no terceiro trimestre de 2023 a emissão de energia elétrica ficou nos 248,2 GWh, mais 3,5% face ao ano anterior.