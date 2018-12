Produção industrial acelera 9,3%, para 85,6 mil milhões de euros, em 2017

A produção industrial cresceu 9,3% em 2017, em termos nominais, acelerando face ao ano anterior, para 85,6 mil milhões de euros, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, no boletim “Estatísticas da Produção Industrial”. Isto significa a um aceleramento no total das vendas de produtos e prestação de serviços na indústria transformadora em Portugal.

A fabricação de produtos petrolíferos refinados, a fabricação de veículos automóveis e a fabricação de produtos químicos cresceram significativamente no ano passado. O fabrico de produtos petrolíferos refinados cresceu 1,7 pontos percentuais, registando uma variação de 19,8%, face a 2017; o fabrico de veículos automóveis subiu 1,6 pontos percentuais, apresentando uma variação de 18,9%, em comparação com o ano passado; e o fabrico de produtos químicos aumentou 0,7 pontos percentuais, tendo apresentado uma variação de 14,5%, face a 2017.

A travar o aceleramento da produção industrial, em 2017, estará a involução do total de venda de produtos e prestação de serviços da industria do tabaco, de acordo com o INE. No ano passado, a indústria tabaqueira registou uma “nova contração”, caindo 0,1 pontos percentuais. Assim registou um decréscimo de 13,8% em 2017, depois de se ter assinalado uma quebra de 4,6% em 2016. Estes números poderão ser uma reflexão da “redução do hábito de consumo deste tipo de produtos”, segundo o relatório do instituto.

