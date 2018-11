Produção nacional de automóveis cresce em 2018. Nove em cada dez viaturas são para exportação

No passado mês de outubro, foram produzidos 27.751 veículos em Portugal, incluindo automóveis ligeiros e pesados, o que representa um aumento de 39,2%, em termos homólogos, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No acumulado dos dez primeiros meses do ano, a produção nacional de automóveis cresceu 80,3%, em termos homólogos, e ascendeu a 247.542 viaturas produzidas.

Por categoria de veículos, destaque para o crescimento da produção dos comerciais ligeiros em outubro de 2018 que, em termos homólogos, duplicou para 7.897 viaturas. A produção de ligeiros de passageiros e os veículos pesados também cresceu 23,4% e 18,5%, respetivamente, para 19.266 unidades e 588 unidades.

No acumulado do ano, a produção de veículos ligeiros de passageiros, que representa cerca de 78% da produção total nacional, duplicou para 194.819 unidades, face aos primeiros dez meses de 2017. Neste período em análise, a produção de comerciais ligeiros (19,5% da produção total) cresceu 36,6% para 48.313 unidades. Em contraciclo, a produção de veículos pesados caiu 23,1%, para 4.410 carros produzidos.

A ACAP destaca a produção nacional de automóvel nas exportações, uma vez que 96,8% dos carros produzidos em 2018 tiveram como destino o mercado externo, tendo as exportações crescido 82,4%, face a igual período do ano passado.

Entre os principais mercados, a Europa continua a ser o líder nas exportações de veículos fabricados em Portugal, recebendo 90,2% das exportações. A Alemanha (21,3%), França (14,5%), Itália (11,4%), Reino Unido (11,1%) e Espanh (9,7%) são os principais mercados compradores de automóveis de fabrico nacional.

A seguir à Europa surge a China, responsável por 3,2% das exportações de viaturas produzidas em território nacional.