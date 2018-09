Produtores de bebidas espirituosas apelam ao compromisso pela estabilidade fiscal

Num apelo à estabilidade fiscal para o próximo ano, os produtores de Ginja, Licores, Aguardentes, Rum e Gins, do Minho ao Algarve, Madeira e Açores, representados pela Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE), enviaram uma Carta Aberta às autoridades portuguesas, na qual retratam o peso do setor na economia nacional e apontam as principais dificuldades que enfrentam atualmente.

Neste documento, a ANEBE, tendo em vista o Orçamento de Estado 2019, faz chegar uma proposta alternativa que considera “win-win” para 2019, que visa, por um lado, uma maior eficiência na arrecadação de receita fiscal e, por outro, que seja “menos restritiva do potencial investimento e emprego que a indústria pode gerar no atual momento económico”, avança a associação, em comunicado.

Na Carta Aberta, os produtores de bebidas espirituosas, para além de retratarem o atual quadro de obstáculos ao aumento do investimento e exportações neste segmento do setor agroalimentar, realçando que o valor que este setor aporta à economia nacional “é cada vez mais saliente em todos os seus indicadores (emprego, bens e serviços, exportações, investimento) e não menos importante na sua localização geográfica e capacidade de diferenciação positiva dos nossos territórios do interior, cujo valor endógeno é potencial de inovação e afirmação de produtos alicerçados nas nossas raízes históricas”.

Com base no recente relatório elaborado pela EY Portugal (Abril de 2018) “Tributação sobre a Indústria das bebidas espirituosas em Portugal: trilhos para uma fiscalidade eficiente no setor”, a associação salienta que as estimativas apontam para que “o ‘standstill’ do IABA para 2019 represente um acréscimo de receita na ordem dos 12 milhões de euros”, podendo ainda “abrir caminho para um quadro fiscal mais estável e eficiente, e, por conseguinte, mais amigo do investimento, do emprego e das exportações portuguesas”, conclui.