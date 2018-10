Produtores de pera rocha querem exportar 100 milhões de euros em 2018

A associação revela também que, “para a atual campanha 2018/2019, a ANP definiu como objetivo alcançar um valor total de 100 milhões de euros em exportações, o que representa um aumento de 25% face ao valor das vendas internacionais deste fruto no ano anterior”.

Este crescimento vai ser conseguido mesmo apesar da quebra de produção, de cerca de 25%, verificada face à campanha 2018/2019, em função do calor extremo ocorrido em alguns dias de agosto.

“Este crescimento tem em vista um reforço das vendas aos principais mercados de exportação, mas também a aposta em novas geografias, nomeadamente na América Latina. Peru e México,por exemplo, são destinos recentes”, adianta a ANP.

Segundo esta associação, “a estratégia para aumentar as exportações passa por aumentar a visibilidade da pera rocha além-fronteiras”.

“Para tal, a ANP lançou o Projeto de Promoção Global da Pera Rocha nos Mercados Externos, cofinanciado pelo Compete 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização. Prevê um investimento global de 430.902 euros, financiados em 85% pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e inclui a realização de ações de promoção e comunicação, nas quais se insere a ação de publicidade nas ruas de Paris”, acrescentam os responsáveis da ANP.

A produção da pera rocha deve ter de enfrentar uma quebra de 25% na presente campanha agrícola face à de 2017/2018 devido às temperaturas extremamente altas registadas em alguns dias de agosto, num fenómeno conhecido como ‘escaldão’.

Se se confirmarem estas expetativas avançadas pela ANP – Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha do Oeste ao Jornal Económico, a produção de pera rocha na última campanha agrícola deve ter baixado para pouco mais que 150 mil toneladas.

“De acordo com as ‘Estatísticas Agrícolas 2017’, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no passado mês de julho, a campanha de pera rocha 2017/2018 registou um aumento de produção de 46,8% face à campanha anterior. No total, a colheita chegou às 202 mil toneladas de pera rocha, com a região Centro (onde se insere a região Oeste e DOP) a garantir praticamente 185 mil toneladas (cerca de 92% do total nacional)”, adianta a ANP.

Os responsáveis da associação ressalvam, contudo, que, para a campanha 2018/2019, a “ANP registou, contudo, uma redução na ordem dos 25%, devido às altas temperaturas registadas em agosto”.

A ANP estima ainda que, nesta fileira, estejam instalados mais de cinco mil produtores, que criam diretamente 4.700 postos de trabalho.

Na época da colheita, por norma em agosto/setembro, esta fileira emprega 150 mil pessoas por dia, garantem os responsáveis da ANP.

“A pera rocha é a campeã da fruta portuguesa no que toca às exportações. É o produto frutícola português mais exportado e um bem transacionável no mercado internacional há mais de uma década, tendo desbravado mercados internacionais e levado ‘à boleia’ outras culturas do sector frutícola português”, reclamam os responsáveis da ANP.

Segundo a associação produtora, “na campanha anterior (2017/2018), as exportações de pera rocha atingiram as 92.112 toneladas, um crescimento de 71% face à produção exportada na campanha anterior (2016/2017), que se fixou nas 53.696 toneladas”.

“Em termos de volume de negócios, as exportações de pera rocha atingiram os 80 milhões de euros (2017/2018).

Brasil é o principal mercado externo

O Brasil é o principal mercado de exportação da pera rocha, assegurando um quarto das vendas ao estrangeiro (23.363 toneladas na campanha 2017/2018), seguindo-se Marrocos (20.082 toneladas), Reino Unido (15.883 toneladas), França (13.137 toneladas), Alemanha (6.391 toneladas) e Espanha (4.300 toneladas).

“Polónia, Irlanda, Canadá, Suíça, Colômbia, Angola, Roménia, Uruguai, Emirados Árabes Unidos, Holanda ou Jordânia são outros destinos importantes deste fruto português”, sublinha a ANP.

Exportações vão valer 100 milhões de euros

A “Pera Rocha do Oeste DOP” é produzida em 29 concelhos da região Oeste de Portugal. São eles: Sintra, Mafra, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Vila Franca de Xira, Azambuja, Torres Vedras, Cartaxo, Lourinhã, Bombarral, Cadaval, Santarém, Rio Maior, Peniche, Óbidos, Caldas da Rainha, Torres Novas, Alcanena, Alcobaça, Nazaré, Porto de Mós, Batalha, Tomar, Ferreira do Zêzere, Vila Nova de Ourém, Leiria, Marinha Grande e Pombal.

A área de produção desta fruta DOP ronda os 11 mil hectares.