Professores respondem a “declaração de guerra” enchendo as ruas de Lisboa

A manifestação parte da Alameda Afonso Henriques, às 15h00, para o Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço e, embora já estivesse marcada há semanas, realiza-se um dia após a aprovação pelo Governo do Decreto-Lei que apenas reconhece 2 anos, 9 meses e 18 dias de tempo de serviço. Uma decisão unilateral e à revelia dos sindicatos, que é entendida pelos sindicatos como uma “enorme provocação“.

“A decisão do governo é de uma enorme inoportunidade, falta de respeito e revela um completo desprezo pela vida profissional de todos os docentes portugueses”, considerou a FENPROF, em comunicado. Em declarações do Diário de Notícias, o secretário-geral Mário Nogueira foi ainda mais duro: “Há uma provocação clara no timing. Se é uma declaração de guerra, vamos a ela”.

A solução encontrada pelo executivo – recuperação de 2 anos, 9 meses e 18 dias, a repercutir no escalão para o qual progridam a partir de 1 de janeiro de 2019 – permite, segundo o Ministério da Educação, “conciliar a contagem do tempo para efeitos de progressão entre 2011 e 2017 com a sustentabilidade orçamental”.

Júlia Azevedo, presidente do SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores, considera “lamentável que o Ministério da Educação de um Estado de Direito Democrático tenha aprovado um diploma sem o acordo de nenhum dos sindicatos de professores, e sem que tenha havido sequer um verdadeiro processo negocial, com total inflexibilidade do Ministério”. A dirigente sindical recorda que este diploma agora aprovado é ilegal, apontando que:

1. Não cumpre a Lei do Orçamento de Estado para 2018;

2. Permite ultrapassagens entre docentes, ao contrário do acordado;

3. Discrimina os docentes do 9.º e do 10.º escalões.

Júlia Azevedo diz ainda que o diploma agora aprovado “determina que os dois anos nove meses e 18 dias repercutem no escalão para o qual os docentes progridem a partir do dia 1 de janeiro de 2019, o que significa que quem progrediu em 2018 só vai poder reaver o tempo de serviço em 2022, enquanto que quem progredir em 2019 vai reaver esse tempo nesse mesmo ano, o que provoca ultrapassagens entre docentes. Ora, ao analisarmos a declaração de compromisso assinada pela Tutela em novembro de 2017, verificamos que este diploma viola a alínea c) do ponto n.º 5: ‘garantir que desse processo não resultam ultrapassagens’”.

Relativamente aos docentes que se encontrem no 9.º e no 10.º escalões, Júlia Azevedo explica que serão penalizados e não vão recuperar nada, uma vez que o Ministério não aceitou a proposta do SIPE para que, no caso destes docentes, este tempo pudesse ser convertido para a aposentação.