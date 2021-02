Profissionais alemães vão operar numa unidade que ainda não tinha aberto por falta de recursos humanos

A ministra da Saúde afirmou, esta quarta-feira, que os 26 profissionais de saúde e os materiais, inclui camas hospitalares, que chegaram, esta quarta-feira, serão encaminhados para o Hospital da Luz, dado ter uma unidade já pronta a funcionar mas que não tinha ainda aberto por não ter recursos humanos. Recorde-se, que este hospital está neste momento a prestar apoio ao Hospital Amadora-Sintra desde 27 de janeiro, dia em que foram transferidos vários doentes devido ao excesso de pressão sobre a rede de oxigénio.

Aos jornalistas, Marta Temido considera que esta decisão “permite-nos garantir funcionamento autónomo de mais uma unidade, que existia e que não era possível abrir por falta recursos humanos”, explicou Marta Temido. A escolha recaiu nesta unidade então porque estava “perfeitamente equipada, no centro de Lisboa, em condições de funcionar”, disse no aeroporto Figo Maduro, em Lisboa.

A responsável pela pasta da Saúde afirmou que embora já se assista a alguma “desaceleração no número de novos casos”, isso não significa que a pressão hospitalar será aliviada. Marta Temido considera que esta “desaceleração significa apenas uma pressão em termos de cuidados hospitalares e procura para doentes críticos” e que por isso Portugal deve estar preparado.

A governante informa ainda que, o país aumentou significativamente a sua capacidade de resposta nesta área e que, até ao momento, existem 1.200 camas “que o país dispõe ao cuidado de doentes críticos e de entre essas, quase 900 mobilizadas para a resposta à Covid-19” mas que estão a ser preparadas “mais conversões a serem realizadas e mais camas a serem abertas” para que o hospital consiga garantir “o funcionamento autónomo de mais uma unidade que não era possível abrir por falta de recursos humanos”.

Marta Temido aproveitou assim para agradecer a ajuda alemã: “Foi com grande apreço que registámos ofertas de disponibilidade de vários sistemas de saúde, entre elas a dos nossos anteriores colegas na presidência da União Europeia”.

Em comunicado, o Hospital da Luz afirma que “disponibilizou-se para receber a equipa de 26 militares alemães, a maioria profissionais de saúde com especialidade em cuidados intensivos, que vêm apoiar Portugal e o SNS na fase mais aguda da pandemia de Covid-19”.

Nesse sentido, e correspondendo ao apelo do Ministério da Saúde, “foi possível realocar doentes, recursos e adaptar espaços, em tempo record, por forma a disponibilizar um núcleo de mais 8 camas de cuidados intensivos que permitisse à equipa alemã trabalhar num espaço único”. A ministra da Saúde garante que todos os hospitais poderão utilizar estas camas, no âmbito da colaboração com o Governo alemão.

O processo de auxílio alemão a Portugal arrancou a 25 de janeiro, na sequência de um pedido de ajuda da ministra da Saúde à ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, e foi agora concretizado com uma equipa constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais oito médicos, sendo igualmente transportados 40 ventiladores móveis e dez estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares.

De acordo com um comunicado conjunto dos Ministérios da Saúde e da Defesa de Portugal, os profissionais de saúde alemães permanecerão no país “durante um período de três semanas, estando prevista a sua substituição a cada 21 dias, até ao final de Março, caso seja necessário”.