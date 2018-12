Programa Cleanatlantic move 3,3 milhões de euros para proteger a biodiversidade

O projecto Cleanatlantic vai movimentar uma verba de 3,3 milhões de euros, sendo que 300 mil euros são para a Madeira, com o intuito de proteger a biodiversidade e os ecossistemas no atlântico.

A Madeira vai estar representada até esta quarta-feira, em Brest, na reunião de coordenação do projeto, através da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA) e da ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

Este programa serve também para o cumprimentos da obrigações internacionais em que se inclui a Diretiva Quadro de Estratégia Marinha da União Europeia e ainda o Plano de Ação para o Lixo-Marinho da Comissão OSPAR.