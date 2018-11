Programa Comunicar em Segurança da Fundação PT assinala 10 anos

No ano em que se assinalam os 10 anos do Comunicar em Segurança da Fundação PT, um programa desenvolvido no universo da Altice Portugal e vocacionado para a correta utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), arrancou mais um roadshow que vai promover a relevância do seu conteúdo de sensibilização para as boas práticas a mais de meia centena de escolas, de Vila Real a Faro, abrangendo cerca de 5 mil alunos.

Ao longo dos 10 anos de existência do Comunicar em Segurança, já participaram nas sessões de sensibilização mais de 500 mil alunos e 800 voluntários colaboradores da Altice Portugal, em cerca de 12 mil sessões de esclarecimento efectuadas em mais de 3200 escolas.

No âmbito global deste programa, foram ainda dinamizadas 370 sessões da peça de teatro, “ID – A tua marca na Net”, que de forma lúdica evidencia os “erros” que se podem cometer por desconhecimento dos meios online.

Juntam-se em cada sessão do Comunicar em Segurança representantes das entidades dinamizadoras do programa, a Fundação PT e a Polícia de Segurança Pública (PSP) e, em contexto de sala de aula, os participantes são convidados a resolver casos práticos e a interagir através de jogos, com vista às vantagens de adoptar comportamentos mais conscientes e responsáveis na utilização dos meios online, com destaque para as redes sociais.