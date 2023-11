“É importante notar que o orçamento destinado ao Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, que viabiliza as atividades levadas a cabo por todas as associações de jovens registadas, não era alterado há mais de uma década”, alertou o presidente da FNAJ.

17 Novembro 2023, 13h50

A Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) anunciou que recebeu um “significativo” aumento de 5% no financiamento do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, o que se traduz num acréscimo do valor anual de 200 mil euros.

A confirmação foi dada pelo secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Correia, durante a 19.ª edição do Encontro Nacional de Associações Juvenis, realizado nos dias 11 e 12 de novembro no Teatro Municipal de Ourém, de acordo com a informação transmitida esta sexta-feira pela federação de associações de jovens.

“É importante notar que o orçamento destinado ao Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, que viabiliza as atividades levadas a cabo por todas as associações de jovens registadas, não era alterado há mais de uma década. Esta mudança tornou-se imperativa para dar continuidade ao apoio que todas as associações prestam localmente, especialmente dado o contexto de inflação que vivemos”, afirmou o presidente da FNAJ, Marco Santos.

O presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, também terá confirmado a atualização durante o segundo dia do evento que reúne associações jovens de todo o país, destacando o compromisso contínuo por parte do IPDJ em fortalecer e apoiar o associativismo juvenil em Portugal.

“O Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil desempenha um papel fundamental ao viabilizar as atividades realizadas por todas as associações de jovens registadas em todo o país. Neste sentido, através do aumento orçamental, é reconhecida a necessidade de investir no associativismo juvenil, garantindo a continuidade e expansão das valiosas contribuições das associações de jovens em todo o país”, crê a FNAJ.