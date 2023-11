Programa de governo aprovado pela Assembleia Legislativa da Madeira

O programa de governo foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Madeira com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e PAN. O PS, Chega, Iniciativa Liberal (IL), Bloco de Esquerda (BE), PCP, e Juntos pelo Povo (JPP) votaram contra.

Assembleia Legislativa da Madeira

17 Novembro 2023, 16h34