Desde 2014, o programa Juntos! Moçambique tem ministrado cursos sobre temas como gestão financeira, competências empresariais, comunicação, mobilização de recursos, desenvolvimento comunitário, nutrição e saúde.

10 Novembro 2023, 09h55

O diretor-geral da Fundação ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán, e o diretor executivo da Fundação Aga Khan em Portugal, Karim Merali, assinaram esta quinta-feira um acordo de colaboração para a implementação do programa Juntos! em Portugal.

“A iniciativa tem por objetivo fortalecer os laços e criar novas oportunidades entre organizações da sociedade civil através da formação e da inovação. Para tal, o Programa irá promover um ecossistema de aprendizagem inovador que servirá de plataforma para o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre as próprias organizações”, avançam as instituições em comunicado.

Cerca de 4.000 pessoas em Portugal poderão beneficiar das propostas de formação incluídas no Programa, participar em cursos presenciais e online, bootcamps, atividades de acompanhamento no local de trabalho e cooperação entre organizações, assistir a seminários e webinars, bem como receber apoio para desenvolver projetos comunitários inovadores no país.

Numa primeira fase, o programa Juntos! irá colaborar com três entidades ligadas a diferentes setores da sociedade civil portuguesa. Estas, por sua vez, atuarão como multiplicadores entre as organizações da sociedade civil associadas. Essas entidades estão ligadas a áreas como a promoção dos direitos das crianças e dos jovens, o apoio a grupos minoritários, migrantes e refugiados, bem como o trabalho em prol das pessoas com deficiência e das comunidades locais, entre outras.

Artur Santos Silva, patrono da Fundação “la Caixa” e presidente honorário do BPI, sublinhou “a oportunidade de colaboração entre as duas fundações num programa que já deu provas muito positivas”.

O diretor-geral da Fundação ”la Caixa”, Antonio Vila Bertrán, disse que a Fundação ”la Caixa” continuará a colaborar com a Fundação Aga Khan num novo projeto em Portugal, iniciado em Moçambique há nove anos, e “temos a certeza de que terá um grande impacto no tecido social e nas organizações da sociedade civil da área do Porto”.

Já o diretor executivo da Fundação Aga Khan em Portugal, Karim Merali, salientou que “as instituições da sociedade civil estão comprometidas com o bem público e funcionam como pilares que sustentam o edifício social. O programa JUNTOS! pretende contribuir para o seu processo de autoanálise, de aprendizagem das suas próprias experiências, para melhorar a gestão dos seus programas, fortalecendo a avaliação e o intercâmbio de experiências sem reduzir a sua autonomia e iniciativa criativa”.

A par da proposta pedagógica, o Programa organizou sete eventos com a participação de organizações do setor público e privado, bem como com o envolvimento de agências de cooperação, entre outros.