Projeto ‘A Escola Vai ao Bairro’ já chegou a 224 alunos

O projeto ‘A Escola Vai ao Bairro’, promovido pelo Município do Funchal, arrancou para mais um ano escolar, com três centros comunitários do Funchal, sete turmas e 88 alunos. A iniciativa, já chegou a um total de 224 alunos, e assegura equivalência aos 6º, 9º, e 12º anos de escolaridade, através dos cursos de educação e alfabetização de adultos (EFA).

“Tenho um carinho especial pelo projeto ‘A Escola vai ao Bairro’, porque não há idade para voltar à escola, para encarar novos desafios e para perseguir novos sonhos na vida”, disse Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, durante o arranque de mais um ano escolar, na visita que fez ao Centro Comunitário Musica@Arte, no Bairro de Santo António.

O autarca sublinhou que neste ano lectivo os cursos EFA passaram a abranger o 12º ano algo que “terá um impacto muito importante” na vida destas pessoas. Na ocasião o presidente da Câmara Municipal destacou que estas pessoas estão a “fazer um esforço para ultrapassar as suas dificuldades”, a nível pessoal e laboral, e a “investir na sua formação e no seu futuro”

Os cursos EFA, do Município do Funchal, funcionam em três centro comunitários, e este ano fazem a estreia no Centro Comunitário do Canto do Muro. O objetivo destes cursos passa pela formação dos moradores dos empreendimentos de habitação social do município. Entre as disciplinas leccionadas estão: T.I.C. -Tecnologias da Informação e Comunicação; Língua estrangeira – Inglês; Aprender com Autonomia; Linguagem e Comunicação; Matemática para a Vida; e Cidadania e Empregabilidade.