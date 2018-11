Projeto europeu Living Bridges aposta no multiculturalismo e atrai investigadores estrangeiros à Madeira

A Universidade da Madeira vai receber a 14 de novembro a conferência ‘Living Bridges – Towards Interdisciplinary Research on People of Dialogue’. O projeto europeu tem o foco no multiculturalismo e pretende encontrar formas de resolução de problemas através do diálogo.

A conferência vai trazer investigadores estrangeiros à Madeira, para debater o tema do multiculturalismo, entre os quais Mariusz Kwiatkowski e Dorota Bazun, da Universidade de Zieloná Gorá, na Polónia.

O evento vai ser aberto pelo reitor da Universidade da Madeira, José Carmo, no Campus da Penteada, estando ainda prevista a apresentação do livro ‘Stress e Educação’ que resulta da colaboração entre a instituição de ensino superior e a Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniço.