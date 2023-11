Vasco Pedro, CEO da Unbabel foi um dos convidados a falar na Web Summit, tendo aproveitado o momento para apresenta o novo projeto, o Halo, que permite a comunicação sem ter de comunicar ou de escrever.

14 Novembro 2023, 18h17

O CEO da Unbabel, uma plataforma de tradução humana movida a inteligência artificial, Vasco Pedro aproveitou o momento da Web Summit para revelar um novo projeto, o Halo, que tem a missão de facilitar a comunicação.

Este é um projeto que permite a comunicação sem ter de comunicar ou de escrever, nas palavras de Vasco Pedro esta “é uma combinação de interfaces não invasivas neurológicas, sendo o resultado aquilo a que chamamos de comunicação silenciosa”.

“Há várias linguagens no mundo, de facto, algumas delas até estão representadas aqui neste palco. Mas começámos a pensar que há uma linguagem original, uma linguagem única que acontece dentro das nossas cabeça, as pessoas podem falar línguas diferentes, mas quando pensam numa coisa podem ter a mesma imagem na cabeça”, revela o CEO da Unababel.

“Mas porque comunicação silenciosa? porque às vezes queremos responder a uma mensagem sem ter de incomodar as pessoas á nossa volta”, afirma Vasco Pedro.

“Existem muitas situações em que onde escrever ou falar não é prático, e de facto há outras situações onde é extremamente difícil de falar ou escrever”, um dos exemplos dados são os doentes que sofrem de esclerose lateral amiotrófica (ELA), como era o caso de Stephen Hawking.

O caso de Stephen Hawking é um exemplo desta doença, que apesar de todos os entraves que esta causa, nomeadamente ao nível da fala, conseguiu ‘continuar a falar’. Este físico conseguia comunicar duas palavras por minuto, o Halo tem como objetivo melhorar esta comunicação, conseguindo comunicar 10 palavras por minuto.

A Unbabel demonstrou em real o funcionamento deste dispositivo, que é ou uma fita para a cabeça, recomendado para os doentes com ELA, para estar mais próximo do cérebro, ou pode ser uma espécie de pulseira. Durante a demo foram enviadas mensagens com perguntas por telegram para o CEO da Unbabel, que as ouviu através dos headphones e às quais este foi respondendo sem escrever e sem falar.

Apesar de parecer inacreditável isto suscita algumas questões, nomeadamente de como é que este equipamento interage? Será que lê pensamentos? “Essencialmente o que acontece é que eu recebo a questão nos meus headphones, e como estou a utilizar uma interface neurológica que está nos meus braços, e o que acontece é que um modelo de inteligência artificial, que sabe muito sobre mim, prevê a minha resposta”.

Esta é uma tecnologia que já foi testada em pacientes de ELA, sendo que a Unbabel resolveu ir mais longe e utilizou “uma aproximação da voz” do pacienta para responder a uma pergunta.

A partir de 2024 a Halo vai ‘ganhar assas”, para crescer de forma independente e para continuar a chegar a todas as pessoas.