Projeto imobiliário em Guimarães com investimento de 13 milhões de euros

O novo projeto imobiliário na cidade de Guimarães está a ser comercializado pelo grupo DST e conta com um investimento de 13 milhões de euros, sendo composto por mais de 70 habitações eco-eficientes, segundo revela a empresa em comunicado esta quarta-feira.

Constituído por seis prédios, cada um com sete pisos, a Salgueiral Residences contará com a intervenção de mais quatro empresas do dstgroup na sua construção, nomeadamente a construtora dst sa, dstsolar, tagregados e tconcrete.

Este espaço fica a cinco minutos do centro histórico e das principais zonas comerciais, de saúde e de lazer, com o complexo residencial a oferecer apartamentos de estilo minimal e contemporâneo, com tipologias entre T0 a T3, concebidos de forma a garantir a privacidade, o conforto e a segurança dos seus moradores.

A Slagueiral Residences estará equipada com um sistema solar térmico centralizado, que terá como função o aquecimento de águas sanitárias, tendo como apoio caldeiras de condensação, a gás natural, que serão também responsáveis pelo aquecimento central.

Além dos painéis solares, que garantem mais eficiência e uma maior poupança no consumo energético, a Salgueiral Residences estará dotada de climatização programável, isolamento térmico e acústico de excelência e garagens com pontos de carregamento para veículos elétricos.