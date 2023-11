Com um investimento de 60 milhões de euros, este empreendimento é composto por seis edifícios e 200 frações e encontra-se situado no terreno da antiga Seca do Bacalhau, junto à foz de Vila Nova de Gaia.

O projeto residencial Sal D’Ouro Collection arrancou a segunda fase de construção e comercialização do segundo edifício, designado por Sal D’Ouro Park.

Este empreendimento é composto por seis edifícios e 200 frações e encontra-se situado no terreno da antiga Seca do Bacalhau, junto à foz de Vila Nova de Gaia, num investimento de 60 milhões de euros da promotora Taga Urbanic.

No caso do Sal D’Ouro Park conta com 37 apartamentos de tipologias T1, T2, T3 e T4, e áreas que variam entre os 56m2 e os 182 m2, com a arquitetura deste projeto a cargo do gabinete Ventura + Partners, a construção pelo grupo TPS – Teixeira, Pinto & Soares, SA, e a comercialização pelas consultoras imobiliárias JLL e Global Key.

Este projeto conta também com um ginásio privado equipado, zona de co-working, estacionamento em dois pisos, arrecadações e posto de carregamento elétrico interior.

A meio da construção, este empreendimento, que deverá estar concluído no próximo ano, conta já com 80% das unidades vendidas apenas no primeiro edifício.

Tzafrir Fiks, CMO – Chief Marketing Officer da Taga Urbanic, salienta que “cada edifício possui uma identidade única, expressa através de um nome que reflete a sua essência singular e personifica o prestígio que caracteriza a coleção”, destacando que a taxa de vendas na primeira fase é muito elevada e o mesmo sucede no segundo edifício mesmo antes do lançamento oficial para comercialização.