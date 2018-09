Proposta de nova ronda de negociações entre EUA e China marca dia em Wall Street

Os principais índices bolsistas norte-americanos encerraram com a notícia de que Washington teria propost a Pequim uma nova ronda de negociações para dialogar sobre a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A informação divulgada pelo “The Wall Street Journal” levou a um otimismo dos investidores, numa sessão marcada também pela má performance do setor tecnológico.

O financeiro S&P 500 avançou 0,04% para 2.888,92 pontos; o industrial Dow Jones encerrou a somar 0,11% para 25.998,22 pontos; e o tecnológico Nasdaq caiu 0,23% para 7.954,23 pontos

No dia em que a norte-americana Apple encerrou a sessão a cair 1,24% para 221,07 dólares, depois de ter apresentado três novos iPhones da série X e um novo Apple Watch, as perdas do setor tecnológico foram travadas pelo aparente esfriar das tensões comerciais entre EUA e China.