Proposta sindical de aumentos salariais para a banca em 2019 nos 2,72%

É hoje entregue a proposta conjunta do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos e Bancários (SNQTB), do Sindicato Dos Bancários do Norte (SBN) e do Sindicato Independente da Banca (SIB, à Associação Portuguesa de Bancos, sabe o Jornal Económico.

A proposta de aumento salarial submetida pelos três sindicatos é de 2,72%, segundo as nossas fontes.

No dia 16 de abril, o SNQTB, o SBN e o SIB enviaram a sua proposta negocial aos bancos que integram a mesa negocial da Associação Portuguesa de Bancos (APB).

“Os termos e para os efeitos do disposto nos artigos 499º e 500º do Código do Trabalho, conjugados com o disposto na cláusula 3ª do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de que estes bancos são subscritores, os três Sindicatos apresentaram uma proposta negocial fundamentada de tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária e valores das pensões de reforma e de sobrevivência em vigor nesses bancos para o ano de 2019, bem como de proposta de algum clausulado”, dizem sindicatos em comunicado.

A proposta de aumento da contribuição dos bancos para os SAMS dos três sindicatos ainda não é conhecida.

Quem são os bancos que receberam esta proposta de aumento salarial?

Para além da Associação Portuguesa de Bancos, receberam a proposta dos sindicatos os:

 Abanca Corporación Bancária

 Banco Português de Investimento

 Bankinter – Sucursal em Portugal

 Barclays Bank PLC. – Sucursal em Portugal

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

 BNP Paribas Lease Group – Sucursal em Portugal

 BNP Paribas – Sucursal em Portugal

 BPI – Gestão de Ativos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário

 BPI – Private Equity – Sociedade de Capital de Risco

 Banco BPI

 BSource – Outsourcing de Serviços de Informática, ACE

 Banco Santander Totta

 Banco Credibom

 GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.

 GNB – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

 Haitong Bank

 Haitong Capital – Sociedade de Capital de Risco

 IBV Source – Prestação de Serviços de Informática, ACE

 Novo Banco dos Açores

 Novo Banco

 Banco Sabadell – Sucursal em Portugal

 Techource – Serviços de Informática, ACE

 Wizink Bank – Sucursal em Portugal

 Banco do Brasil – Sucursal em Portugal