Para além da BP – British Petroleum – Portugal e da OZ Energia, da Gestmin de Manuel Champalimaud, há mais três propostas para a compra da Prio, a gasolineira do Fundo de Reestruturação da Oxy Capital.

Segundo fonte próxima do processo, há propostas que superam os 150 milhões de euros. “De entre as cinco propostas, há valores que vão desde 120 milhões e muito acima dos 150 milhões”, revelam as nossas fontes.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor