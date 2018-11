Propulsão da Rolls Royce rumo à Antártida: como serão os novos barcos de Mário Ferreira?

A Mystic Cruises, do empresário Mário Ferreira vai ser financiada em 165 milhões de euros junto da ICBC Leasing, a maior instituição financeira de crédito, para a construção de três novos navios oceânicos (dois que irão iniciar a construção e um terceiro que já está em fase final de construção, nas mãos da West Sea, do grupo Martifer).

O financiamento resulta de um roadshow que Mário Ferreira realizou na China, onde “contactámos uma dúzia de bancos e entidades chinesas interessadas em financiar o nosso projeto”, afirmou Mário Ferreira em comunicado.

A Mystic Cruises justifica a operação com a necessidade de expandir a frota devido à grande procura de mercado, que tem nas viagens turísticas marítimas um dos segmentos atualmente com maior procura – tanto no mercado interno, como internacionalmente.

A West Sea está a finalizar os trabalhos de construção do primeiro navio oceânico de Mário Ferreira, nos estaleiros navais de Viana do Castelo, e ganhou a adjudicação das duas embarcações, revelou a empresa dos irmãos Martins em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Caixa Geral de Depósitos, o Montepio e o Banco Carregosa asseguram o financiamento durante o período de construção, uma vez que o financiamento chinês só será efetivado depois de concluída a construção dos navios.

O primeiro navio oceânico da Mystic, aquele que já se encontra em fase de construção nos estaleiros da West Sea, está orçado em cerca de 70 milhões de euros, tendo sido financiado também através de dois empréstimos obrigacionistas no valor global de 50 milhões de euros.

Os navios serão equipados com um sistema de propulsão híbrida desenvolvido pela Rolls Royce, tendo capacidade para acomodar 200 passageiros e 112 tripulantes.

O World Explorer, o nome do barco, vai oferecer itinerários de cruzeiros de expedição na Antártida e, no verão, entre a Europa e a América do Sul. Portugal está a transformar-se num dos ‘hubs’ europeus do setor dos cruzeiros, muito por via dos mais recentes investimentos do empresário Mário Ferreira.

O mercado nacional tem estado na mira dos operadores de cruzeiros, que observam o país como um ponto nevrálgico para os investimentos a processar no futuro próximo. A Miramar Cruceros, empresa que vende cruzeiros online (e já fatura cerca de seis milhões de euros), é o mais recente exemplo deste interesse crescente e pondera investir no alargamento dos seus mercados potenciais para Portugal.