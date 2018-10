Proteção dos cavalos e proibição da caça de raposas e saca-rabos em debate no Parlamento

Na reunião plenária agendada para hoje, dia 2 de outubro, no Parlamento, vão ser debatidas várias iniciativas relacionadas com a proteção de equídeos e a caça de raposas e saca-rabos. Desde logo uma petição de cidadãos (encabeçada por Teresa Gonçalves de Campos) que solicita “o melhoramento das leis para proteção de equídeos”.

A par dessa petição, a primeira parte da reunião plenária será dedicada a duas propostas do PAN sobre a mesma matéria: um projeto de lei que “prevê a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos com vista à sua proteção”; e um projeto de resolução que “recomenda ao Governo a elaboração de levantamento sobre a utilização de equídeos em veículos de tração animal e consequente regulamentação”.

Segue-se outra petição de cidadãos (encabeçada por Octávio Mateus) que solicita “a criação de legislação com vista à proibição da caça da raposa”. Nesta segunda parte da reunião plenária serão também debatidos quatro projetos de lei apresentados pelo PEV, PAN e BE, visando o mesmo objetivo de interdição da caça de raposas, embora com ligeiras diferenças na forma legislativa.

O projeto de lei do PEV consiste em proibir “a caça à raposa e ao saca-rabos”, além de “excluir estas espécies da Lista de Espécies Cinegéticas, procedendo à oitava alteração ao Decreto-Lei nº 2002/2004, de 18 de agosto”. Quanto ao PAN, apresenta um projeto de lei para impedir “a caça à raposa com recurso à paulada e a matilhas” e outro projeto de lei que “retira a raposa e os saca-rabos da lista de espécies sujeitas a exploração cinegética”. Por sua vez, o projeto de lei do BE pretende interditar “a caça à raposa e ao saca-rabos” e retirar “essas espécies da lista de espécies cinegéticas”.

À partida estas iniciativas dificilmente serão aprovadas. O Jornal Económico apurou que a bancada parlamentar do PS está dividida quanto ao sentido de voto, enquanto o PSD (salvo raras exceções) e o CDS-PP deverão votar em bloco contra os projetos em causa. Ou seja, os votos do PAN, PCP (não confirmado), PEV, BE e de uma parte do PS não serão suficientes para formar uma maioria.