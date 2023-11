“Maquiavel para Principiantes”, o podcast semanal do JE da autoria do especialista em comunicação e cronista do “Jornal Económico”, Rui Calafate, pode ser ouvido em plataformas multimédia como Apple Podcasts e Spotify.

6 Novembro 2023, 14h00

Da cunha do Presidente da República no Hospital Santa Maria à provocação de António Costa a Marcelo a propósito do orçamento de Estado…neste podcast vai uma curta distância.

Do Governo há ainda a salientar que já não apresenta contas sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) há dois anos. Serão nuvens negras que se adensam no campo político? E no sector empresarial, depois da tempestade virá a bonança para a Efacec, agora pertencendo à Mutares?

Para descobrir, embarque em mais um capítulo de Maquiavel para Principiantes que faz escala em Espanha, no Brasil e nos Estados Unidos da América, no regresso a Portugal.

Semana a semana, Rui Calafate folheia este manual com frieza, independência e racionalidade, trazendo temas que vão da política nacional ao panorama internacional, passando pela comunicação e media. No final, conheça as sugestões culturais e as notas mais importantes da semana.

Este programa da autoria de Rui Calafate conta com a condução e cuidados técnicos de Nuno Braga. A música está a cargo de Kasper.