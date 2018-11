PS apresenta 35 medidas para Orçamento Regional e afirma que existem condições para baixar impostos

O PS apresentou algumas das 35 medidas que vai propor para o Orçamento Regional e defendeu que existem condições para baixar impostos. O líder parlamentar socialista madeirense, Victor Freitas, diz que o candidato ao Governo Regional apresentado pelo partido tem condicionado a acção governativa e permitiu desbloquear situações que o executivo madeirense nunca poria no terreno como aconteceu com a redução do valor dos passes sociais.

“Há aqui uma conjuntura específica em que percebem que se não tomarem medidas desta natureza, de caráter social, poderão vir a perder as próximas eleições», disse Victor Freitas, na apresentação das 35 propostas do PS para o Orçamento Regional.

Uma das medidas, constata do programa do actual Governo Regional, adiantou Victor Freitas, como é a implementação do cheque cirurgia, algo que o PSD não cumpriu. Os socialistas vão ainda propor medias para os lares de terceira idade e ainda para as altas problemáticas de modo a reduzir os “custos excessivos” na área da saúde.

A gratuitidade dos manuais escolares é outra medida que consta das sugestões do PS para o Orçamento Regional de maneira a que “não sejam as autarquias a terem de “financiar uma função que é do Governo Regional”, explicou Victor Freitas.

O PS quer ainda a inclusão de 12 milhões de euros para a promoção do turismo e mais dois milhões de euros na captação de novas rotas para a Madeira. os socialistas vão ainda propor uma redução de 2% no IRC.

“Queremos uma redução em matéria das taxas no IVA de cerca de 20% e queremos, em matéria de devolução de rendimentos às famílias, em sede de IRS, uma redução da taxa dos escalões na ordem dos 15%”, reforçou Victor Freitas.