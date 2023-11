A antiga ministra socialista considera nesta entrevista que “os partidos, os sistemas, as instituições devem fazer auto-reflexão e que devem estar até em permanente reflexão, não para se autoflagelarem”.

15 Novembro 2023, 11h43

A deputada socialista Alexandra Leitão, que será autora da moção que Pedro Nuno Santos irá levar ao congresso do Partido Socialista, considera, em entrevista ao “Público”, que o partido “deveria ter feito uma reflexão pós-socratismo”.

No rescaldo da crise política que levou à dissolução da Assembleia da República e à marcação de eleições legislativas antecipadas para 10 de março, a antiga ministra socialista considera nesta entrevista que “os partidos, os sistemas, as instituições devem fazer auto-reflexão e que devem estar até em permanente reflexão, não para se autoflagelarem”.

Neste caso, Alexandra Leitão deixa em aberto que tipo de reflexão “é preciso fazer agora”. A deputada do PS considera que essa reflexão possa ser “sobre o sistema judicial” e “sobre as regras aplicáveis à gestão pública”.

A propósito da menção ao pós-socratismo, o ex-primeiro-ministro quebrou o silêncio sobre a investigação que levou à queda do Governo socialista por suspeitas de corrupção. “Há uma semana que o Partido Socialista é massacrado diariamente nas televisões, sendo apresentado como um partido dirigido por gente desonesta”, escreve José Sócrates nas primeiras linhas do artigo de opinião publicado no “DN”.

Sócrates lembra que, desta vez e ao contrário do que aconteceu consigo, “a ação do Ministério Público derrubou um Governo e acabou com uma maioria absoluta e dissolveu a Assembleia da República”. De relembrar que, desde que se tornou pública a investigação contra António Costa, que muitas têm sido as ligações entre o seu nome e o de Sócrates.