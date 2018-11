PS discute Orçamento Regional em jornadas parlamentares

O Orçamento Regional será um dos temas discutidos nas jornadas parlamentares do PS Madeira que se vai realizar este sábado.

As jornadas parlamentares vão abordar as propostas que o PS vai apresentar para o Orçamento Regional, medidas essas que visam pensar “nas e com as pessoas” e com “uma visão a médio e longo prazo”, refere Victor Freitas, líder parlamentar do PS Madeira.

O PS vai apresentar 35 propostas para o Orçamento Regional que vão desde a economia até à floresta. Uma dessas medidas visa aumentar a verba afecta à promoção para 12 milhões de euros e dois milhões de euros para a captação de novas rotas.

Os socialistas querem ainda que seja reduzida em 2% a taxa do IRC e de 20% no IVA, e de 15% nos escalões de IRS.

A redução das listas de espera para cirurgia, é uma das medidas que vai ser proposta pelo PS Madeira, na saúde, a que se junta a garantia do stock de todos os medicamentos necessários para os utentes do Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

O PS vai ainda propor um aumento do orçamento para a cultura de 20%, manuais escolares gratuitos até ao 12º ano, numa medida que teria um custo de 4,5 milhões de euros.