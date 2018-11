PS diz que a Madeira continua amarrada a uma alta carga fiscal

Para o PS a Madeira ainda continua amarrada a uma alta carga fiscal mesmo depois do fim do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF).

“Nunca pagámos tantos impostos como o Governo prevê para 2019”, afirma Victor Freitas, líder parlamentar do PS Madeira.

O socialista diz que “nada obriga a Madeira a manter os impostos tão altos”, acrescentando que manter esta carga fiscal elevada barra “o desenvolvimento das empresas e a criação de postos de trabalho” e “diminui o rendimento” das famílias.

O líder parlamentar refere que no IRS, a Madeira paga mais 37 milhões de euros do que os Açores, tem uma taxa de IRC de 20% enquanto que no território açoriano é de 16,8%. No IVA, diz Victor Freitas, a Madeira tem a taxa nos 22% enquanto que os Açores se ficam pelos 18%.

“A visão do PSD continua a ser o caminho mais fácil, que é taxar altamente as empresas e os madeirenses, em vez de apostar no desenvolvimento económico, que cria emprego e riqueza e, por via disso, também permite arrecadação de receita para os cofres do Governo Regional”, critica.