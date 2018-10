PS diz que Novo Hospital vai ser pago por contribuintes nacionais, Governo afirma que Madeira vai pagar 62 milhões a mais

O debate mensal entre o Governo Regional e a Assembleia Legislativa da Madeira, sobre o Novo Hospital, gerou um quente troca-de palavras sobre o financiamento desta unidade hospital. O PS diz que a infraestrutura vai ser paga por contribuintes nacionais enquanto que o executivo regional alega que vai pagar 62 milhões de euros a mais devido à falta de palavra do Governo Nacional, liderado por António Costa.

“De onde vem o dinheiro da Madeira referente ao Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Madeira (PIDDAR)”, questionou Victor Freitas, líder parlamentar do PS Madeira. “Vem do fundo de coesão e do Orçamento de Estado. Onde vai o executivo regional buscar o dinheiro da comparticipação do Novo Hospital? Vem do Orçamento de Estado a que temos direito e vem dos contribuintes nacionais”, acrescentou o deputado socialista.

Procurando esclarecer esta alegação do deputado do PS, Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, afirmou que “o malabarismo de contas públicas” já atravessou o Atlântico e chegou à Madeira.

Pedro Calado acusou Victor Freitas de ter a “distinta lata de dizer que quem vai pagar o hospital” são os continentais.

“Mais uma vez está a brincar e a pactuar com o Governo da República que nos está a enganar de forma descarada”, esclareceu Pedro Calado.

A falta de palavra do Governo da República, acrescentou o vice-presidente do executivo madeirense, vai fazer com que os madeirenses “paguem mais” 62 milhões de euros para a construção do Novo Hospital da Madeira.

A postura da República, na questão do financiamento da obra do Novo Hospital, mereceu ainda críticas por parte do PCP Madeira. A deputada Sílvia Vasconcelos diz que a comparticipação do Estado atinge os 12,9% numa obra que foi considerada “do maior interesse” para a Madeira e para o país.

A deputada comunista diz esta questão do financiamento do Governo Central pode tratar-se de uma “grande golpada” da República e teme que seja a Madeira a ter que suportar a obra do Novo Hospital.

Em resposta Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, referiu que a “fabulação sobre o Novo Hospital que tem de ser desmascarada” em sede própria.

O BE, através de Roberto Almada, lançou críticas ao Governo Regional realçando que os primeiros obstáculos do Novo Hospital surgiram com o executivo madeirense devido aos “avanços e recuos” do PSD após terem sido gastos milhões em projetos e expropriações.