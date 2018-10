PS diz que PSD foge ao debate sobre bananicultura e pescas da Madeira

O PS Madeira defendeu que o PSD tem estado a fugir ao debate sobre a bananicultura e as pescas da Madeira.

O deputado do PS Madeira, Avelino Conceição, lembrou as promessas de Humberto Vasconcelos, secretário regional da Agricultura e Pescas, de apoio aos estragos causados pelo temporal, nas culturas de banana.

“Estamos em outubro e muitos bananicultores ainda não receberam as devidas compensações”, alertou o deputado socialista.

Avelino Conceição questiona também se o levantamento das perdas causadas pelo temporal incluem toda a Região, acrescentando que em locais como Santa Cruz e Machico, ninguém do executivo esteve no local a “perguntar se havia percas” nessas plantações.

A pesca é outro assunto que no entender do socialistas necessita de resposta por parte de Humberto Vasconcelos, em que se inclui a quota de atum patudo.

“Achamos estranho, porque quando é atingida a quota, se se abre novamente para a descarga de novo peixe, nós podemos ficar prejudicados nas quotas futuras, como parece que está a acontecer”, vincou.

Avelino Conceição refere ainda que no porto do Caniçal foram construídas cinco gruas para descarga de pescado e que actualmente só existem duas, sendo que uma delas se encontra avariada.

“Queríamos perguntar ao senhor secretário onde estão as outras três gruas e quem deu autorização para que fossem levantadas daquele espaço”, indaga o socialista.

A possibilidade levantada por responsáveis do executivo que iam no sentido de “não passar a licenças habituais para embarcações açorianas”, mereceu um lamento do socialista, que diz que “a maioria das embarcações açorianas são ocupadas por tripulantes de Machico e do Caniçal” e que essa postura vem “prejudicar novamente” os pescadores daquela terra.