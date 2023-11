“Decorridos 8 anos de governo socialista, o SNS atingiu o pior momento desde a sua criação em 1979”, consideraram os democratas cristãos.

6 Novembro 2023, 17h30

O CDS acusou, esta segunda-feira, o PS de ser responsável pela falência do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Decorridos 8 anos de governo socialista, o SNS atingiu o pior momento desde a sua criação em 1979. O sistema atingiu o ponto de rutura em muitos hospitais, particularmente em algumas especialidades e urgências, com os profissionais desmotivados e prejuízos graves para os doentes”, frisou o líder do CDS, Nuno Melo, em comunicado.

Para os democratas cristãos “a incompetência do ministério da Saúde e do Governo, impede as reformas de que o SNS precisa e não dá respostas aos graves problemas que os profissionais de saúde enfrentam, colocando nessa medida em risco a saúde e a vida dos doentes”.

“O acesso das pessoas ao SNS é cada vez mais difícil e desigual. Agravando o cenário, 1 milhão e 600 mil portugueses não têm médico de família, muitos mais do que em 2016, quando o primeiro-ministro prometeu e garantiu que todos os teriam um ano depois, em 2017”, sublinhou o CDS.

Na perspectiva dos democratas cristãos “o braço de ferro que o Governo mantém há mais de um ano e meio com os profissionais de Saúde, por culpa óbvia da tutela, é uma das principais razões para o agravamento do caos na Saúde em Portugal”.

Como tal, o CDS-PP exige “do governo uma reforma do SNS assente num novo modelo de gestão, na melhoria das condições globais de trabalho, contratações, dignificação salarial, e atualização de materiais e equipamentos”.

“O que esta a acontecer no SNS é de uma gravidade trágica, a que ninguém poderá ficar indiferente. Na ausência de medidas capazes do governo, o CDS-PP apela a uma intervenção decisiva do Presidente da República que a force, sob pena de consequências maiores no plano político”, frisou o partido.