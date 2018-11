PS elogia João Lourenço e espera retoma de uma cumplicidade estratégica

Estas posições sobre a visita de Estado do Presidente da República Popular de Angola a Portugal, que se realizará entre quinta-feira e sábado, foram transmitidas à agência Lusa por Carlos César, numa declaração em que também salienta a importância das relações luso-angolanas no que concerne à prioridade atribuída por Bruxelas à cooperação entre a União Europeia e o continente africano.

“Esta visita do Presidente João Lourenço, que sucede a um período de reaproximação em função do trabalho desenvolvido nos últimos meses por ambos os governos, constitui um marco histórico muito relevante nas relações entre Angola e Portugal. Assinala a retoma de uma cumplicidade que não pode deixar de existir entre dois países que partilharam a sua História e que têm uma obrigação muito grande no plano da relação euro-africana”, sustenta o presidente do PS.

Neste ponto, Carlos César destaca o caminho proposto pelo presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, no sentido de que nos próximos anos se confira uma prioridade às relações entre a Europa e a África.

“Da parte do meu partido, através do primeiro-ministro, António Costa, já foi assinalado que em 2021, uma vez continuando o PS no Governo e presidindo ao Conselho Europeu, marcará esse ano como sendo dedicado justamente a essa relação. Portugal e Angola podem constituir-se como pivôs nesse relacionamento e nessa cooperação estratégica que se impõe no plano global entre a Europa e África”, defende.

Em síntese, de acordo com Carlos César, a visita de João Lourenço a Portugal “marca por isso não só a retoma de uma relação mais cúmplice, como também uma relação que tem outra dimensão no plano multilateral, tendo assim uma dupla importância”.

Questionado sobre a forma como tem observado a evolução política angolana no último ano e meio, o líder parlamentar socialista considera que “aquilo que se tem passado em Angola é de grande valor do ponto de vista do prestígio e da credibilidade do país na comunidade internacional junto dos atores económicos e dos meios financeiros internacionais”.

Na perspetiva de Carlos César, “é reconhecido que as reformas que têm sido ultimamente empreendidas e a reorientação política que tem ocorrido contribuem muito para uma melhoria da confiança externa em Angola”.

“Esse caminho deve ser prosseguido, não nos compete (porque não somos angolanos) determinar o seu ritmo, ou a sua orientação, mas, numa observação externa, associamo-nos àqueles que verificam com muito agrado as mudanças que estão neste momento a decorrer sob a liderança do Presidente João Lourenço”, afirmou o líder parlamentar do PS.