PS pede adaptação do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio à Madeira

O PS apelou à adaptação do decreto lei nacional relativo ao Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA) à Madeira, passando a incluir pessoas com deficiência ou com incapacidade temporária.

A deputada do PS, Sofia Canha, lembrou que em 2009 foi criado o o Regime Jurídico de Educação Especial na Madeira, que determinava a existência deste apoio, mas apenas aos jovens que eram referenciados pela Educação Especial.

“Nunca se procedeu à adaptação do diploma nacional, que abrange todas as pessoas com deficiência ou incapacidade temporária, independentemente da sua condição socioeconómica”, referiu a socialista.

Este regime foi adaptado pelos Açores, em 2015, o que permite a esta região usufruir de produtos de apoio em condições idênticas ao resto do país, ao contrário do que acontece com a Madeira, sublinhou a deputada do PS.

Com esta adaptação do diploma nacional relativa ao sistema de atribuição de apoios, à Madeira, explicou Sofia Canha, faria com que se “acabasse com a injustiça” a que os madeirenses têm sido sujeito.

Isto permitiria também, defendeu a socialista, ter acesso a produtos como por exemplo: cadeiras de rodas, camas articuladas, próteses, software informático, máquinas de braille, entre outros equipamentos.

Sofia Canha mostrou ainda convicção que este projeto, apresentado pelo PS, será aceite, porque é de “elementar justiça que se termine com esta desigualdade” que acontece no mesmo País.