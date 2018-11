PS pede audição parlamentar a Susana Prada para esclarecer 1,6 milhões de euros do campo de golfe do Santo da Serra

O PS requereu a presença de Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, na Assembleia Regional para esclarecer os 1,6 milhões de euros que vão ser alocados ao Campo de Golfe do Santo da Serra, por o executivo não ter garantido o necessário caudal de água.

“Entendemos que, tendo o Governo Regional conhecimento que a Lagoa do Santo da Serra iria estar em obras, deveria ter, antecipadamente, assegurado uma estratégia para fazer face a este condicionamento”, diz o PS Madeira.

Os socialistas criticam ainda o executivo por fazer acordos extrajudiciais, como aconteceu com o campo de golfe, enquanto que relativamente a “dívidas em tribunal com a administração pública, nomeadamente com municípios, por causa do IRS, não o faz”.

O PS diz que “não percebe a discricionariedade” do Governo Regional com o privado tendo em conta que no país “os acordos extrajudiciais são mais com entidades públicas do que privadas”. Os socialistas questionam ainda se o executivo terá a mesma atitude quando existir falta de água de rega do que teve com o campo de golfe.