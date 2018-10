PS quer modelo de gestão que dê resposta à desregulação dos percursos de BTT na Madeira

O PS vai dar entrada na Assembleia Legislativa da Madeira de um projecto de decreto legislativo que visa criar um modelo de gestão para os percursos de BTT homologados na Madeira.

Com este modelo de gestão, defendeu Sofia Canha, deputada do PS, é necessário “enquadrar e proteger de forma sustentável” a prática do BTT na Madeira.

A socialista saúda o anúncio do Governo Regional que pretende aumentar em 45% a oferta de trilhos para bicicletas de montanha, e ainda alocar uma verba de dois milhões de euros para os trilhos de BTT e percursos pedestres existentes.

“Torna-se necessário estabelecer e definir o modelo de gestão que se pretende para a Região”, esclareceu Sofia Canha, que realçou a importância de existir “um sistema de sinalética” devidamente homologado pela Federação Portuguesa de Ciclismo que permita trazer segurança a quem utilize estes trilhos.

Sofia Canha lembrou que o PS já tinha apresento na Assembleia Regional um projecto de resolução ao executivo no sentido de elaborar um plano para os trilhos de BTT, bem como a homologação dos mesmos, que veio a ser chumbado.

A justificação para esse chumbo, explicou a deputada socialista, esteve relacionado com o facto de que tudo isto “já estava a ser cumprido” e que os respetivos percursos já estavam homologados.

“Isto não é verdade. Não há nenhum percurso de BTT da Região que esteja homologado”, reforçou. Entre as preocupações dos socialistas está a “utilização desregrada” destes percursos e que esta realidade acabe “por ter impacto” na qualidade dos pisos e na segurança dos seus utilizadores.

A criação deste plano para os trilhos de BTT pretende dar resposta a esta situação, diz a socialista.