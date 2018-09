PS questiona executivo sobre planos de segurança dos museus da Madeira

O PS Madeira quer saber quando foi efectuada a última actualização dos planos de segurança dos museus e as medidas que estão a ser tomadas nas áreas da prevenção e gestão de risco na salvaguarda do património. Os socialistas deram entrada na Assembleia Regional a um conjunto de perguntas dirigidas a Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura, relativamente a esta área.

“A conservação e manutenção do património cultural mantido em estruturas museológicas, algumas muito antigas, requer um acompanhamento permanente e atualização de planos de segurança e de emergência regulares”, referiu Sofia Canha, deputada do PS Madeira.

A socialista diz que é necessário verificar que diligências estão a ser feitas para que se cumpram as medidas de segurança, nos museus, tendo em conta o considerável espólio museológico da Madeira.

“Queremos saber quando foi feita pela Direção de Serviços de Museus e Património Cultural da direcção regional da cultura a última atualização dos planos de segurança, quais são as medidas de prevenção e gestão de riscos (incêndios, intempéries, entre outros) adotadas nos museus para salvaguarda dos seus bens e coleções, aferir que riscos estão identificados, quais são os planos que estão em vigor e o que prevêem, a data dos planos em vigor, bem como saber se foi dada formação aos funcionários e com que periodicidade”, esclarece.

Os recursos financeiros, no Orçamento Regional, para estas medidas preventivas, e ainda para a aquisição e manutenção de equipamentos, fazem também parte das perguntas endereçadas pelos socialistas à secretária regional.