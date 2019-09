PSD afirma que foi o único partido na Assembleia da República a trabalhar em prol da Madeira

O PSD afirma que foi o único partido que na Assembleia da República trabalhou em prol da Madeira. Os sociais democratas madeirenses referem que colocaram os interesse da região em primeiro lugar e inclusive contra o partido algo que o PS nunca fez.

“Os deputados do PS Madeira, eleitos pela Madeira, não só não lutaram pelas melhores propostas para a Madeira como chumbaram todas as que foram apresentadas, em São Bento, que preconizavam soluções mais benéficas para a nossa Região”, afirmou Sara Madruga da Costa, uma das candidatas do PSD Madeira às eleições legislativas.

A social democrata lembrou o voto contra do PS Madeira contra um regime de mobilidade mais favorável para os residentes da região, o voto contra a redução da taxa de juro do empréstimo da dívida, e dossiers como o da agricultura familiar e da lei de recursos hídricos para a legalização das casas do Paul do Mar.

“Os deputados socialistas não hesitaram em chumbar, no parlamento nacional, as propostas apresentadas pelo PSD/M a esse respeito, as quais continham taxas contributivas mais baixas para os agricultores e soluções mais benéficas para a região”, sublinhou Sara Madruga da Costa.

A social democrata lembra ainda os avanços e recuos de António Costa, primeiro-ministro, na questão do financiamento do Novo Hospital, acrescentando que os deputados do PS Madeira, na Assembleia da República, não foram capazes de fazer António Costa cumprir com essa promessa de financiamento da infraestrutura hospitalar e também com outras promessas feitas à região.

Sara Madruga da Costa afirma que os madeirenses sabem que é que os defende em Lisboa e quem sempre esteve ao lado da região, acrescentando que os deputados do PSD Madeira nunca votaram contra os interesses da região.

PSD contra corte nos apoios comunitários à agricultura

O PSD diz que vai pressionar a República a não aceitar os cortes previstos no fundos comunitários da agricultura. Sérgio Marques, candidato social democrata às eleições legislativas, considerou que estes cortes “são inaceitáveis” para a Madeira.

“Estamos solidários com os nossos agricultores e reconhecemos a necessidade de garantirmos mais apoios para esta atividade, o que não se compadece com a diminuição anunciada das verbas da União Europeia que são negociadas pelo país”, vincou Sérgio Marques.

O social democrata defendeu ainda o reconhecimento das especificidades dos produtos agrícolas regionais, a necessidade de requalificação de vários mercados na região, a manutenção dos apoios à exportação e ao gasóleo agrícola.