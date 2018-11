PSD agradado com recuo da autarquia do Funchal na Rua João de Deus

A vereação do PSD mostrou-se agradada com a decisão da Câmara Municipal do Funchal em recuar na Rua João de Deus. Os sociais democratas lembram que as duas vias neste local sempre foi defendida pelo partido e pela população e acusa o executivo de ter andado a brincar com o dinheiro dos contribuintes.

“A boa governação de uma cidade com a dimensão e importância do Funchal não se compadece com experiências inconsistentes e pueris, tais como as que esta Câmara tem ensaiado ao nível do trânsito, entre outras áreas”, defendem os sociais democratas.

O PSD refere que a autarquia tem brincado com o dinheiro dos contribuintes com decisões que “ora reduzem e aumentam faixas, ora ligam e desligam semáforos, ora encerram e abrem ruas” sem qualquer planeamento.

É ainda dito que o PSD chegou a pedir os estudos em que a autarquia baseou as suas decisões mas acabou por não ter resposta.

“O presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, decidiu devolver as duas vias à Rua João de Deus, porque as medidas avulsas não funcionam, lavando novamente as mãos das suas responsabilidades colocando a responsabilidade desta decisão em obras de terceiros”, afirmam os sociais democratas.