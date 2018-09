PSD alerta para falta de passadeiras e lombas redutoras de velocidade nas escolas da zona da Achada

O PSD acusou a autarquia do Funchal de não apostar na segurança das crianças e residentes da zona da Achada. Em causa, dizem os sociais democratas, está a falta de passadeiras e de lombas redutoras de velocidade junto às escolas e jardins de infância nesta localidade.

“Esta quarta-feira inicia-se um novo ano letivo e as coisas continuam por fazer apesar dos elementos da assembleia de freguesia de São Pedro e de os vereadores na Câmara Municipal do Funchal já terem alertado no início deste ano, em 2018, para a falta de condições de segurança”, denunciou Joana Silva, numa iniciativa promovida na Escola D. Olga de Brito.

A vereadora na Câmara Municipal do Funchal diz que a postura da autarquia nesta matéria tem sido recorrente. Joana Silva diz que faltam passadeiras e meios redutores de velocidade nas escolas da Achada.